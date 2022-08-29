Gaziantep ALG Spor'dan 2 golcü transferi

Gaziantep ALG Spor, forvet bölgesine Buket Karadağ ve Dilek Özbiler'i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ALG Spor, transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Transfer sürecinde önemli transferlere imza atan Gaziantep ALG Spor, son olarak 2. ligde 10 maçta attığı 23 golle dikkatleri üzerine çeken santrafor Buket Karadağ ve 19 maçta 14 gol atarak önemli başarı katleden Dilek Özbiler'i kadrosuna kattı. Geçen sezonun en çok gol atan takımı olan ve uzun süre kalesini gole kapatan Sarı-grili takım, aynı başarısını bu sezonda sürdürmek için hücum bölgesini iki önemli oyuncu Buket ve Dilek ile güçlendirdi.

"Lige odaklandık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Kadınlar Şampiyonlar Liginde hak etmediğimiz bir şekilde elendik. Hakem kararları çok ağırdı ama bu geçmişte kaldı ve artık lige odaklandık. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk ve bu doğtultuda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sezon takımlarında attıkları golle dikkat çeken Buket Karadağ ve Dilek Özbiler'i kadromuza kattık. İnanıyorum ki aynı başarı çizgisini burada devam ettirecekler. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP