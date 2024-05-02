Gaziantep ALG Spor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep ALG Spor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep ALG Spor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği maçta Gaziantep ekibi, galibiyetle sezonu noktalamak ve ligi ilk 4 içerisinde bitirmek için sahaya çıkacak.

02.05.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürüyor.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak. Zorluk derecesi yüksek maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hilmi Bugüner yönetiminde aralıksız bir şekilde devam eden Gaziantep ALG Spor'da moraller yüksek.

Teknik ekip değişikliğinin ardından son 5 maçını da kazanan Sarı-grili takım, pazar günü şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'a konuk olacak. Gaziantep ekibi, zorlu maçta güçlü rakibini yenerek hem sezonu galibiyetle noktalamak hem de ligi ilk 4 içerisinde bitirmek için sahaya çıkacak.

"Biz kendi işimize bakacağız"

Galatasaray hazırlıklarının yoğun bir tempoda devam ettiği Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Bu hafta oynanacak maçlar ile sezonu noktalayacağız. Bu sezon bizim adımıza çok şanssızlıklarla geçti. Bu sezondan gereken dersi çıkarıp yeni sezonda yine şampiyonluk mücadelesi veren bir takım ortaya çıkaracağız. Sezonun son haftasında önemli bir maça çıkacağız. Tabii kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkıp kendi futbolumuzu ortaya koyacağız ve kendi prestijimiz için sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep ALG Spor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep ALG Spor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement