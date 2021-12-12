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Gaziantep Basketbol: 80-84 - Son Dakika

Gaziantep Basketbol: 80-84

12.12.2021 18:20
Gaziantep Basketbol: 80-84

SALON: EnkaHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Can Mavisu (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xxx) 10, Armand (xxx) 18, Thomas (xxx) 11, Browne (xxx) 20, Aldridge (x), Foreman (xxx) 15, Erol Can (xx) 6, Nusret (x), Hakan (x)GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson (xxx) 17, İsmail Cem...

SALON: Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Can Mavisu (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xxx) 10, Armand (xxx) 18, Thomas (xxx) 11, Browne (xxx) 20, Aldridge (x), Foreman (xxx) 15, Erol Can (xx) 6, Nusret (x), Hakan (x)GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson (xxx) 17, İsmail Cem (x), Luther (xxx) 19, Gulley (xxx) 29, Kaba (xxx) 9, Orhan (xx) 5, Leon Harun (xx) 5, Dusan (x)1'İNCİ PERİYOT: 17-23İLK YARI: 35-413'ÜNCÜ PERİYOT: 55-54NORMAL SÜRE: 70-70ING Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Aliağa Petkimspor, evinde Gaziantep Basketbol'a normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada 84-80 mağlup olarak üst üste 7'nci yenilgisini aldı. Petkimspor, bu skorla 12 maçta tek galibiyette kaldı. Maçın başında öne geçip farkı 6 sayıya çıkaran konuk ekip, ilk periyodu 23-17, ilk yarıyı 41-35 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı kapatıp rakibini yakalayan Petkimspor, skor 52-54'ken Armand'ın orta sahadan attığı mucize son saniye üçlüğüyle dördüncü periyoda 55-54 önde başladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyot 70-70 eşitlikle tamamlanınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada ön geçip farkı 8 sayıya çıkaran Gaziantep Basketbol, salondan 84-80 galibiyetle ayrıldı.


- Aliağa

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Fatih Arslanoğlu, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol: 80-84 - Son Dakika Spor


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