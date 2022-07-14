Conner Frankamp, Gaziantep Basketbol'da

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Conner Frankamp (1.85, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Rusya takımlarından Zenit'te geçiren Conner, 17 Eurolegue maçına çıkmış, ortalama 15.5 dakika süre alıp, 7.8 sayı, 0.7 ribaund, 1.4 asist istatistiğine ulaşmıştır. Zenit formasıyla VTB Ligi'nde 8 maçta 16.6 dakika süre alan Conner, 5.3 sayı, 1.5 ribaund, 2.5 asist ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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