Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu, sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, takıma ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında sahasında Göztepe İsonem'i 65-56 mağlup edilmesi sonrası Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu yaptığı yazılı açıklamada, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Karakuzulu, şunları kaydetti:

"Bizim için son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaydı. Sahada büyük bir mücadele ortaya koyan, kazanmak için son ana kadar mücadele eden bütün sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Sezon başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Her karşılaşmayı kendi içerisinde değerlendirerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Tribünleri doldurarak bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum."