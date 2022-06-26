Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti

26.06.2022 15:49
Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, başarılı forvet oyuncusu Birkan Batuk ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır.

Batuk, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giymiş, burada ortalama maç başı 19.30 dakika süre almış, 5,5 sayı, 1,7 ribaunt, 1,1 asist istatistiği ile oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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