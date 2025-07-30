Gaziantep Basketbol Gökhan Yazıcıoğlu'nu Transfer Etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Gökhan Yazıcıoğlu'nu renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Geçen sezonu TBL ekiplerinden Trabzonspor Basketbol takımında geçiren Yazıcıoğlu, burada oynadığı 24 maçı, 5.4 sayı, 3.7 ribaund, 1.0 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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