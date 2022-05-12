Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor

12.05.2022 11:00

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 14 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka ile evinde karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, saha avantajını kullanıp iyi bir sonuç elde etmek istiyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 14 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka ile evinde karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, saha avantajını kullanıp iyi bir sonuç elde etmek istiyor.

Ligin normal sezonunun 19 galibiyet ve 49 puanla 4. sırada bitiren kırmızı-siyahlı ekibin başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, ligin normal sezonunun iyi bir sıralamada bitirdiklerini ifade etti. Çeyrek finalin ilk maçına hazırlandıklarını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Sezonu çok iyi bir yerde ve beklentilerin üzerinde bitirdik. Performans olarak oyuncularımız çok iyi bir iş çıkardılar. Dolayısıyla ilk dördü elde ederek bir saha avantajını elde etmiş olduk. Hep söylüyorum lig çok zorlu. Oyuncularımla buraya kadar gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyuyorum. Şimdi meyvesini yeme zamanı geldi."

Play-off rakiplerinin birbirine denk olduğunu dile getiren Açık, seyir zevki yüksek maçların oynanacağını kaydetti. Rakipleri Darüşşafaka'yı iyi analiz ettiklerini anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Önemli bir rakiple eşleştik. Bence ligin bizimle beraber flaş ekiplerinden biriydi. Sezonunda zaten büyük bir bölümünü ilk üçte bitirdi. Çok zorlu bir seri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok denk rakipler. Umarım ev sahibi olma avantajımızı kullanıp seriyi geçmeyi başaracağız. Ama ilk maç çok önemli. Böyle zamanlarda seyirciye çok büyük ihtiyacımız var. Ben bu salonun dolacağını ve sonuna kadar taraftarımızın arkamızda olacağını düşünüyorum, her maçta yaptıkları gibi."

Takım kaptanı Orhan Hacıyeva ise normal sezonu istedikleri gibi bitirdiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Play-off maçlarında saha avantajına dikkati çeken Hacıyeva, "Normal sezonda tarihimizin en fazla galibiyetini aldık. Şimdi daha önemli maçlarımız var. Cumartesi günü herkesi maça bekliyoruz. Salonu dolduralım. Saha avantajı bizde ama çok zorlu rakibimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve tarihimizde ilk defa yarı finale kalacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor
Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor
Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor
Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor

YORUMLAR
500
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol play-off'a saha avantajıyla başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement