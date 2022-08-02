Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika
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Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da

02.08.2022 09:38
Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, son olarak İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra'da forma giyen ABD'li guard Codi Miller'ı kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol, son olarak İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra'da forma giyen ABD'li guard Codi Miller'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Codi Miller'ı renklerine bağladı. Gaziantep ekibi, tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Codi Miller (1.91, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu İspanyol takımlarından MoraBanc Andorra takımında geçiren Codi, burada çıktığı 34 maçta ortalama 27.4 dakika süre almış, 13.7 sayı, 3.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleriyle oynamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

basketbol, Gaziantep, İspanya, Andorra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika

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