Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Codi Miller (1.91, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu İspanyol takımlarından MoraBanc Andorra takımında geçiren Codi, burada çıktığı 34 maçta ortalama 27.4 dakika süre almış, 13.7 sayı, 3.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleriyle oynamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika

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