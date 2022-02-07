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Gaziantep Basketbol'u Peterson sırtlıyor - Son Dakika

Gaziantep Basketbol'u Peterson sırtlıyor

07.02.2022 11:34
Gaziantep Basketbol'u Peterson sırtlıyor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyun kurucu olarak görev alan Quentin Level Peterson, performansıyla takımını sırtlıyor.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyun kurucu olarak görev alan Quentin Level Peterson, performansıyla takımını sırtlıyor.

Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki ABD'li oyuncu, ligde çıktığı 19 maçta, 10 saat 36 dakika 3 saniye sahada kalarak ligin en fazla süre alan oyuncuları arasına girdi.

Bu sürede attığı 336 sayı ile takımının en skorer ismi olan, ligin genelinde de en skorer isimler arasına giren Peterson, başarısıyla göz dolduruyor.

ABD'li oyun kurucu, bir maçta en fazla sayısını (36) ligin ilk haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a karşı atmıştı.

Peterson, AA muhabirine, Gaziantep'i ve takımını çok sevdiğini ifade etti.

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu belirten Peterson, herkesin maçın son saniyesine kadar mücadele ettiğini aktardı.

İstatistiklerin ve takım başarısının kendisine gurur verdiğini dile getiren Peterson, şöyle konuştu:

"Hocama teşekkür ederim. Çünkü yeteneğimi sergileme fırsat vermesiyle bunlar gerçekleşti ve takım için kazanma yolunda elimden geleni yapmama izin verdi. İkinci olarak takım arkadaşlarıma buradan teşekkür ederim. Bu, bana duydukları saygı ve benle topu paylaşmalarıyla başlıyor. Takım arkadaşlarım olmadan ben bu istatistikleri yakalayamam. Bu anlamda onlara çok teşekkür ederim."

"Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız"

Takım başarısının her zaman bireysel başarının üzerinde olduğunu anlatan Peterson, "Takımda en çok süre alan oyuncu olabilirim ama gün gelir 40 dakika oynarım gün gelir koç oynatmaz, hatta sakatlanabilirim. Bizim birbirimizin açığını kapatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peterson, ligde şu an iyi bir yerde bulunduklarını ancak daha iyi olmak için her zaman çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Maçlar tamamen takım eforuyla alakalı. Biz de hep beraber bunu yukarıya çıkartarak takımı en iyi yere getirme ve ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Takımın burada olmasında sadece yabancıların değil Türk oyuncularında çok ciddi katkısı var. Özellikle kaptanımız Orhan Hacıyeva, İsmail Cem Ulusoy ve Leon Harun Apaydın oyuna girdiği zaman bize ciddi katkı sağlıyor. Hepimizin kolektif oyunuyla alakalı bir durum. Hepsini birleştirdiğimiz zaman iyi bir takım oluruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'u Peterson sırtlıyor - Son Dakika Spor


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