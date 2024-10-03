Gaziantep, Beşiktaş\'ı Yenmek İstiyor

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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Memik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Yılmaz, "Yeni bir takımız. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Gerçi adaptasyon süreci diye bunun arkasına sığınmamak lazım. Artık bu saatten sonra çıkıp herkesin yüreğini ortaya koyup oynaması lazım. Buradan üç puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız, sahaya yenmek için çıkacağız." diye konuştu.

Sportif başarıya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yılmaz, "Önümüzde Beşiktaş gibi zorlu bir maçımız var. Allah'ın izniyle bu maçı alıp şehrimize hediye etmek istiyoruz. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Futbolcularımız buna odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Memik Yılmaz, Beşiktaş maçında tüm Gaziantep halkını yanlarında görmek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İç saha avantajını ancak seyirci baskısı olursa elde edersiniz. Aksi takdirde deplasmandan farkı olmaz. Özellikle Anadolu takımları için taraftar çok önemli. Bütün taraftarımızı maça bekliyoruz. Destekleri bizim için çok önemli. Sağ olsunlar onlar da her yerde takımımızı yalnız bırakmıyorlar."