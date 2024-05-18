Gaziantep, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Gaziantep, Fatih Karagümrük\'ü 2-1 mağlup etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ertuğrul Ersoy, Markao ve Monteiro'nun attığı gollerle Gaziantep galibiyete ulaştı.

18.05.2024 21:15
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Ogün Özçiçek'in ortasında kale önünde iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Lazar Markovic'e yaptığı sert müdahale nedeniyle Ceccherini kırmızı kart gördü.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Markao'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 1-1

78. dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badji'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

88. dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Jevtovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada savunma arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içine pasında kale önünde Monteiro bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğber Curbay, Erdem Bayık

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'bakata (Ömürcan Artan dk. 42), N'Koulou (Marko Jevtovic dk. 87), Papy Djilibodji, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Jamiro Monteiro dk. 68), Max Gradel, Lazar Markovic (Deian Sorescu dk. 68), Alexandru Maxim (İlker Karakaş dk. 87), Aliou Badji

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli, Arda Kızıldağ

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Davide Biraschi, Koray Günter, F. Ceccherini, Levent Mercan, Marcus Rohden, Dimitrios Kourbelis (Andrea Bertolacci dk. 79), Can Keleş (Güven Yalçın dk. 59), Valentin Eysseric (Nazım Sangare dk. 59), Ryan Mendes, Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Kevin Lasagna, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur, Flavio Paoletti, Tonio Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 47), Jevtovıc (dk. 87) Monteiro (dk. 90+5) (Gaziantep FK) Markao (dk. 66) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Badji, Jevtovic (Gaziantep FK) Kourbelis, Rohden (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Ceccherini (dk. 54) (Fatih Karagümrük) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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