Gaziantep FK 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti - Son Dakika
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Gaziantep FK 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti

Gaziantep FK 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti
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FIFA'nın transfer yasağını kaldırmasının ardından Gaziantep FK, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından adeta transfer şov yaparak 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, adeta transfer şov yaptı. Gaziantep FK, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrıch Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kadrosuna kattığı 8 yeni isimle resmi sözleşme imzaladı.

Yeni transferler, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Sırbistan kampına katıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti - Son Dakika

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