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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

19.02.2022 17:24
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışmalarla son buldu

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika
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