Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek iç sahada 6. galibiyetini aldı.

13.01.2025 10:16
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u ise 2-0 yendi.

Adana Demirspor'u dün 1-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde 25 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Son 4 iç saha maçında gol yemedi

Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu ünvanını dünkü karşılaşmada da korudu.

Ligin 11. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 4 iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

Okereke gol sayısını 6'ya yükseltti

Adana Demirspor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

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