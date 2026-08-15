Gaziantep FK - Alanyaspor İlk Hafta Maçında Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor ile 15. dakikada golsüz berabere.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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