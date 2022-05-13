Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.05.2022 20:42
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Alanya'ya gidecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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