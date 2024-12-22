Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 76 Lungoyi), Maxim (Dk. 88 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Kenan Kodro)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 83 Taha Osman Özmert), Kaluzinski, Petrusenko (Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 66 Townsend)
Gol: Dk.42 Kozlowski, Dk. 66 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Petrusenko, Dk. 90 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 58 Sorescu (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 87 Erdal Ragıp (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pasıyla buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
66. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim'in yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-0
90+3 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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