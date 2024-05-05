Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Gaziantep FK, 12. dakikada Djilobodji'nin golüyle öne geçti. Ancak Atakaş Hatayspor, 15. dakikada Kilama'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

05.05.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Dragus

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Dele-Bashiru, Massanga, Boudjemaa, Doğukan Sinik, Strandberg

Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Sorescu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Dragus, önünde kalan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Djilobodji, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ghoulam, sol taraftan kazanılan taç atışını uzun kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Kilama'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Nita, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Gaziantep, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail Polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 21:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement