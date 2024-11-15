Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonları ve dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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