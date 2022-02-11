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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

11.02.2022 13:52
Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a gidecek ve maç saatini bekleyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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