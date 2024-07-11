Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle: 'İnşallah üst sıralara oynayacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle: 'İnşallah üst sıralara oynayacağız'

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, yeni sezonda hedeflerinin olduğunu belirterek, 'İnşallah üst sıralara oynayacağız. İlk maçımızı da Bodrum ile oynayacağız' dedi. Fikstür çekimi sonrası yapılan açıklamada, kulübün hedeflerine vurgu yapıldı ve başarılar dileyen Dicle, Bodrum FK ile oynayacakları ilk maçın hayırlı olmasını temenni etti.

11.07.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İbrahim Dicle: "İnşallah üst sıralara oynayacağız"

İSTANBUL - Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, yeni sezonda hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "İnşallah üst sıralara oynayacağız. İlk maçımızı da güzide ilçemiz Bodrum ile oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstürün belirlenmesinden sonra Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle ile Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2024-2025 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen İbrahim Dicle, "Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah üst sıralara oynayacağız. İlk maçımızı da güzide ilçemiz Bodrum ile oynayacağız. Herkese hayırlı olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Seçil Kömürcü ise doğal afetsiz, hastalıksız, güzel ve coşkulu bir sezon olmasını temenni ederek, "İlk maç Bodrum Fk'yı çektik. Takımım ve şehrim adına hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Bodrum, Dicle, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle: 'İnşallah üst sıralara oynayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle: 'İnşallah üst sıralara oynayacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement