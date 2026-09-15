Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe'den alınan 1 puanı değerli buldu
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe ile 0-0 sona eren maçın ardından 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Yılmaz, az bütçeyle çok iş yapmayı amaçladıklarını ve 25 yaş altı oyunculardan kurulu takımla gurur duyduklarını belirtti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.
Yılmaz, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takımı da tebrik ettiğini belirtti.
Gaziantep'e yakışır bir takım kurduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
"Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz. Çocuklarımız iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımız 25 altı ve gurur duyuyoruz. Şehrimize yakışır şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var."
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