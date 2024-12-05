Gaziantep FK, Batman Petrolspor'u Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Batman Petrolspor'u Geçti

Gaziantep FK, Batman Petrolspor\'u Geçti

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

05.12.2024 23:16
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Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Burak Bakırtaş

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir (Dk. 78 Christopher Lungoyi), Ertuğrul Ersoy (Dk. 92 Mehmet Samet Kalkan), Cyril Mandouki, Ömürcan Artan, Qentin Duanın, Furkan Soyalp (Dk. Ogün Özçiçek), Mirza Cihan, Eren Çakır (Dk. 46 Kenan Kodro), İlker Karakaş (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Halil Dervişoğlu

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Turgut Arda, Ahmet Kesim, Evren Korkmaz, Mustafa Hüseyin Seyhan (Dk. 88 Ahmet Arda Tuzcu), Bünyamin Yürür (Dk. 92 Muhammed Duha Aydın) Semih Karadeniz (Dk. 92 Baran Kaygusuz), Sinan Kaya, Tunahan Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 92 Furkan Rüzgar), Ege Özkayımoğlu (Dk. 86 Cemal Azad Demir)

Gol: Dk. 91 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Emre Taşdemir (Gaziantep FK), Dk. 94 Arda Görmüş (Batman Petrolspor)

Gaziantep (AA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Batman Petrolspor'u Geçti - Son Dakika

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