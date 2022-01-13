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Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.01.2022 11:26
Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.

Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.

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Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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