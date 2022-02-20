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Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi - Son Dakika

Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi

20.02.2022 15:50
Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan Gaziantep ekibi ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 35 puan topladı.

İç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor maçından önceki 11 maçı kaybetmemişti.

Söz konusu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle seyircisi önünde ilk kez mağlup oldu.

İlk defa evinde 3 gol yedi

Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, Adana Demirspor maçında ilk defa iç sahada kalesinde 3 gol yedi.

Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi - Son Dakika Spor


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