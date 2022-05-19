Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

19.05.2022 18:26
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, müsabaka saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika


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