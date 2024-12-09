Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp

GAZİANTEP FK: Dioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan)- Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Mandouki), Mustafa Eskihellaç, Sorescu (Dk. 46 Duabin), Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 89 Ertuğrul Ersoy)

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbıc - Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin (Dk. 79 Buljubasic), Olawoyin, Hadziahmetovic (Altni Zeqiri), Akintola (Dk. 62 Casper Hojer), Varesanovic (Dk 70 Jurecka), Ghezzal, Sowe (Dk. 79 Benhur Keser)

GOLLER: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK) – Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Ndiaye'nin uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere gönderdi.

4'üncü dakikada Lungoyi'nin sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

10'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Grbic uzaklaştırdı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşunda, top kalecide kaldı.

59'uncu dakikada sağ köşeden serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da Ghezzal'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

74'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç, Taha'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.

90+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zaqiri'nin çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı, boşta kalan topa vuran Olawoyin'in vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.