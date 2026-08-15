Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika
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Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor 1-1

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor 1-1
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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci

GAZİANTEP FK: Tobiasz - Abena, Meleke (Dk. 77 Arda Kızıldağ), Stefan, Perez, Camara, Bacuna (Dk. 69 Gidado), Sorescu (Dk. 85 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 69 Kozlowski), Maxim, Stewart (Dk. 69 Serdar Dursun)

CORENDON ALANYASPOR: Vidotti - Aliti, Lima, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 77 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 87 Baran Ali Gezek), Duarte (Dk. 87 Yusuf Özdemir), Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 69 Enes Keskin), Arda Usluoğlu (Dk. 77 Omar Ben Ali)

GOLLER: Dk. 60 Sorescu (Gaziantep FK) - Dk. 19 Duarte (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Serdar Dursun, Gidado (Gaziantep FK) - Aliti, Makouta, Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12'nci dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK'nın kontra atağında Maxim'in pasında topla buluşan Camara'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

14'üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ümit Akdağ'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hwang'ın şutu az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın rakibinden sıyrılarak vurduğu şut kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Duarte'nin vuruşu ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ara pasında topla buluşan İbrahim Kaya'nın müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK topa buluşan Sorescu'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışından vurduğu şut ağlara gitti: 1-1

68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Camara'nın müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci kurtardı.

88'inci dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında topu taşıyan Camara'nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika
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