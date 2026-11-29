Gaziantep FK'da Aliağa Futbol mesaisi başladı, antrenman 1 saat 10 dakika sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyenler rejenerasyon yaptı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Dün Trendyol Süper Lig'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Diğer futbolcular ısınma ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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