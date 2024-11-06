Gaziantep FK'da Hatayspor Maçı Hazırlığı - Son Dakika
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Gaziantep FK'da Hatayspor Maçı Hazırlığı

Gaziantep FK\'da Hatayspor Maçı Hazırlığı

Selçuk İnan, Hatayspor'u yenerek 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

06.11.2024 16:16
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini ettirmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnan, önemli gördükleri Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Selçuk İnan, ligdeki son 4 maçlarında yenilmediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sezona galibiyetle başladık ama takım olarak eksiktik ve hazır değildik. Sonra puan kayıpları yaşadık. Son haftalarda ise istediğimiz oyun ve felsefeyi sahaya yansıtmak adına önemli işler yaptık. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin ve taraftarın desteğiyle son periyotta önemli işler yaptık. Son 4 maçtır kaybetmeyen bir takımız ama futbol hep böyle istatiksel olarak devam etmiyor. Her hafta yeni bir maç ve yeni bir meydan okuma. Anadolu takımları bu sene çok güçlü. O yüzden her maça çok iyi hazırlanmamız ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bunları yerine getirirsek oyun üstünlüğümüz ortaya çıkacak ve son haftalardaki namağlup serimiz devam edecektir. Çünkü serilerin devam etmesi oyuncuların öz güveni açısından da çok önemli."

Hatayspor'un kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu anlatan İnan, "Başlarında çok önemli bir hocaları var. Şu ana kadar almış olduğu sonuçlar, oynadıkları oyunun karşılığı değil diye düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Dolayısıyla çok zor bir mücadele bizi bekliyor. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Hazırlıklar devam ediyor

Gaziantep FK, Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Hatayspor Maçı Hazırlığı - Son Dakika

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