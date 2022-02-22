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Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

22.02.2022 13:55
Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de müsabakanın ikinci yarısının oynanacağı karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, maçta forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


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