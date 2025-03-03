Gaziantep FK, Eyüpspor\'u 3-1 mağlup etti

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Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftası iki eski dostu karşı karşıya getirdi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşılaştı. Gaziantep'teki mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

BOATENG YILDIZLAŞTI

Gaziantep FK, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, skoru belirledi ve sahdan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Gaziantep FK oldu.

CANER ERKİN ATILDI

Öte yandan Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada oyundan atıldı. Caner, yan hakem girdiği ikili diyalog sonrasında karşılaşmanın hakemi Alper Akarasu tarafından kırmızı kartal cezalandırıldı.

ARDA'DAN SON 4 HAFTADA 1 PUAN

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada galip gelemeyerek sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.