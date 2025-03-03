Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında Selçuk İnan'ın takımı Gaziantep FK ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor kozlarını paylaştı. Futbolculuk kariyerlerinde beraber top koşturan iki teknik adamın nefes kesen karşılaşmasında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Gaziantep temsilcisi oldu. Arda Turan yönetimindeki Eyüspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

03.03.2025 18:10  Güncelleme: 20:35
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Trendyol Süper Lig'de 26. haftası iki eski dostu karşı karşıya getirdi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşılaştı. Gaziantep'teki mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

BOATENG YILDIZLAŞTI

Gaziantep FK, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, skoru belirledi ve sahdan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

CANER ERKİN ATILDI

Öte yandan Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada oyundan atıldı. Caner, yan hakem girdiği ikili diyalog sonrasında karşılaşmanın hakemi Alper Akarasu tarafından kırmızı kartal cezalandırıldı.

ARDA'DAN SON 4 HAFTADA 1 PUAN

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada galip gelemeyerek sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Eyüpspor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Selçuk İnan, Arda Turan, Gaziantep, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman A:
    Arda'ya Gs ye doğru yol göründü,hayırlısı olsun.Okan ve Arda kendi takımlarında kötü sonuçlar almaya başladı.Gs Okan'ı kovar Arda'yı alır....Arda,önden Ahmet Kutucuyu gönderdi,sırada kendisi var.Bu dediklerimi bir kenara yazın,göreceksiniz. 9 1 Yanıtla
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