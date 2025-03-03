Trendyol Süper Lig'de 26. haftası iki eski dostu karşı karşıya getirdi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşılaştı. Gaziantep'teki mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Gaziantep FK, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, skoru belirledi ve sahdan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Gaziantep FK oldu.
Öte yandan Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada oyundan atıldı. Caner, yan hakem girdiği ikili diyalog sonrasında karşılaşmanın hakemi Alper Akarasu tarafından kırmızı kartal cezalandırıldı.
Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada galip gelemeyerek sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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