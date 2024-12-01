Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip İstanbul'a giderek 2 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maç öncesi kampa girecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?