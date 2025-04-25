Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas uygulamaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.