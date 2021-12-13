Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.

Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.

Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.