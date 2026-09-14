Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz sona erdi - Son Dakika
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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz sona erdi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Gidado, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku

Sarı kart: Dk. 5 Meleke (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.

23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.

28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz sona erdi - Son Dakika

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