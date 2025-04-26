Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Viana, Husic, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Talisca, Dzeko
Gol: Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
13. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Boateng'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.
35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 1-0 önde kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?