Figueiredo'nun geçtiğimiz sezon 10 gol ve 7 asistlik performansla takıma önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecek. Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Figueiredo ile 3 yıllığına anlaştı - Son Dakika

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