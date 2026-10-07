Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un bileğindeki yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu - Son Dakika
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Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un bileğindeki yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu

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Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiğini ve başarılı şekilde ameliyat edildiğini duyurdu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı pozisyonun ardından sakatlandığı, sağlık ekibince yapılan detaylı tetkik ve muayenelerde futbolcunun sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Oyuncunun başarılı şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen Superior Peroneal Retinakulum Rekonstrüksiyonu operasyonuyla oyuncumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Fuat Bavuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
Gaziantep FKAltunizadeAmeliyatRizesporSağlıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un bileğindeki yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu - Son Dakika
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