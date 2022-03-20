Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

20.03.2022 19:00
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını ifade etti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir takım karşısında zor bir maç yaptıklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Bulut, "Rakibimizin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi." dedi.

Galatasaray karşısından tempolu oynanması gerektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Tempomuzun ilk yarının sonuna kadar sürdürdük ve golü 45. dakika bulduk. İkinci yarıda da oyunumuzu aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ve futbolcularım en iyi düzeyde mücadele etti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, çok net pozisyonları kaçırıyorduk. Şükürler olsun bugün birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık ve 3'ünü değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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