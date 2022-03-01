Gaziantep FK galibiyeti unuttu - Son Dakika
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Gaziantep FK galibiyeti unuttu

01.03.2022 13:50
Gaziantep FK galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet elde edemedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet elde edemedi.

Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep temsilcisi, maçı 2-0 kaybetti.

Ligin 26. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrıldı ve evindeki yenilmezlik serisi son buldu.

Bu maçtan 3 gün sonra, ligin 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 kalan Güneydoğu temsilcisi, ligin 27. haftasında ise İzmir ekibi Altay'a 3-2 yenildi.

Gaziantep FK, son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi.

Gaziantep FK zorlu viraja giriyor

Gaziantep ekibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile 3 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

Ligin 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele edecek.

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Kaynak: AA

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