Gaziantep FK Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan ve top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.