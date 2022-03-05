Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

05.03.2022 13:48
Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupasında mücadele ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla antrenman tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmasına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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