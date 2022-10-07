Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı - Son Dakika
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Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı

07.10.2022 22:04

Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. 18 puana ulaşan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti.

Gaziantep FK ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GAZİANTEP'TE KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, konuk ekip Adana Demirspor 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 68. dakikada Lazar Markovic ile eşitliği yakaladı. Gaziantep FK'de 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Ertuğrul Ersoy, takımını 10 kişi bıraktı.

MAVİ ŞİMŞEKLER MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla Adana Demirspor, 18 puana ulaşarak maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 12 puan ile 9. sırada yer aldı.

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı - Son Dakika
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