Gaziantep FK İlk Yarısı Önde Tamamladı

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Bayo???????, Maxim
Gol: Dk. 23 Bayo (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 25 Luis Perez (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
23. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bayo, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
33. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen sağına uzanarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
