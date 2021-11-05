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Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay - Son Dakika

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

05.11.2021 22:28
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK- Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Spor Toto Süper Lig, Halis Özkahya, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay - Son Dakika
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