Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
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