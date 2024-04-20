Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü: Böyle bir sonuç beklemiyorduk

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.