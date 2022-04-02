Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Bir saat 10 dakika süren antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.