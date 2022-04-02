Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

02.04.2022 12:17
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Bir saat 10 dakika süren antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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