Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını Gaziantep'te gerçekleştirdi.
Bir saat 10 dakika süren antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.
Kaynak: AA
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