Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri'ye hareket etti.
Kaynak: AA
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